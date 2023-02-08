ВТБ начнет оформлять кредитные карты клиентам с 18 лет

ВТБ снизил возраст для оформления кредитной карты с 21 года до 18 лет. Теперь для получения «Карты возможностей» от банка клиентам достаточно иметь ежемесячный доход от 15 тыс. руб. и стаж на текущем рабочем месте от трех месяцев, требований к общему стажу работы нет, сообщает пресс-служба ВТБ.

Отмечается, что оформить кредитную карту можно на базе национальной платежной системы «Мир». Выпуск и обслуживание бесплатное, по карте также действует беспроцентный период до 110 дней. Максимальный кредитный лимит составляет один миллион рублей. Карта предусматривает снятие наличных до 50 тыс. руб. без комиссии в течение семидневного периода, а в рамках программы лояльности также предусмотрен кешбэк от 2%.

«Все больше молодых людей стремятся стать финансово независимыми как можно раньше и нередко начинают получать трудовой стаж с 18 лет, совмещая работу с учебой. Именно для этой категории клиентов мы решили снизить возраст оформления кредитных карт. По нашим прогнозам, рост рынка кредитных карт, который отмечался в 2022 году, продолжится и в этом, однако теперь клиенты смогут использовать их вместе с программами банковской рассрочки», — отметила и.о. начальника управления «Кредитные карты» ВТБ Анастасия Подойницына.

Она подчеркнула, что благодаря рассрочке и кредитной «Карте возможностей», клиенты ВТБ смогут беспроцентно пользоваться средствами, выбирать комфортный срок погашения и сумму платежа.

По ее словам, от конкурентов это предложение отличает то, что рассрочкой ВТБ можно воспользоваться не только в части новых, но и ранее совершенных покупок.

«Мы рассчитываем, что снижение возрастного ценза позволит обеспечить молодым людям набор необходимых финансовых инструментов для более гибкого распоряжения средствами», — заключила Подойницына.

В банке также уточнили, что с января для держателей кредитной «Карты возможностей» стала доступна беспроцентная рассрочка от 3 до 12 месяцев для покупок от 1 тыс. руб., проведенных по кредитной карте за последние 30 дней.