Великобритания ввела санкции против 15 российских физических и юридических лиц

Великобритания расширила антироссийский санкционный список, в него добавлены 15 российских физических и юридических лиц. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

О введении нового пакета санкций в отношении России 8 февраля объявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во время визита в Лондон президента Украины Владимира Зеленского, отметили в пресс-службе правительства.

«Я полон решимости, в соответствии с нашими законами, что Россия не будет иметь доступа к замороженным нами активам до тех пор, пока она не прекратит раз и навсегда свои угрозы территориальному суверенитету и целостности Украины», — цитирует Клеверли правительство.

В санкционный список внесены шесть организаций, «предоставляющих военную технику», а также восемь физических лиц и одно юридическое лицо, «связанные с финансовыми сетями».

Ранее сообщалось, что президент Украины в ходе своего визита в Великобританию выступит перед парламентом королевства.