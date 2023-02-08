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В правительстве сообщили о сроке введения ответных мер на потолок цен на нефтепродукты

Новак: РФ определится с ответными мерами на потолок цен на нефтепродукты до марта

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Global Look Press

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва до марта определится с ответными мерами на введенный Евросоюзом и «Большой семеркой» (G7) потолок цен на российские нефтепродукты. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в данный момент правительство изучает принятые решения относительно исключения Евросоюзом части российских нефтепродуктов из этого механизма.

«Надо понять целесообразность», — подчеркнул Новак.

На вопрос о сроках введения ответных мер, вице-премьер ответил: «До марта будет».

7 февраля ЕС принял решение вывести из-под санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти не в России. Из-под ограничений также вывели бленды, получившиеся в третьей стране путем смешивания с продуктом из другой страны.

С 5 февраля Совет ЕС установил ценовые ограничения на российские нефтепродукты. Нефтепродукты, которые продаются со скидкой по отношению к сырой нефти (например, топочный мазут и нафта) европейским компаниям, не разрешено закупать по цене выше $45 за баррель, нефтепродукты, которые стоят дороже сырой нефти (дизель и керосин) — по цене выше $100 за баррель.

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