Байден: победа над Китаем в конкурентной борьбе сплотит США

США настроены не на конфликт с Китаем, а на конкуренцию с ним. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден в рамках доклада по итогам 2022 года.
Он добавил, что победа США над Китаем в этой конкурентной борьбе сплотит американцев.
«Проясним: победа в конкурентной борьбе с Китаем должна сплотить всех нас. Мы сталкиваемся с серьёзными вызовами по всему миру», — цитирует Байдена Life.ru.
Он заверил, что Белый дом примет меры для защиты США в случаях, когда шаги Китая будут угрожать американскому суверенитету.