Сбер выдал 2 млн детских СберКарт

С сентября 2021 года Сбер выдал два миллиона детских СберКарт, сообщает пресс-служба банка. Выпуск и обслуживание такой карты бесплатны.

Как рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев, СберКарта — это первая личная банковская карта ребенка.

«Детям не нужно ждать, когда родители придут с работы и дадут привычные прежде наличные карманные деньги на покупку. Теперь родители могут пополнить счет ребенка моментально. Причем ребенок даже может «заработать» эти деньги, отправив родителям через СберKids предложение выполнить небольшую работу за небольшое вознаграждение — например, убрать комнату или выучить 10 иностранных слов. Также в детском приложении СберKids размещены интересные видео и тесты о финансах и кибербезопасности, обучающие детей основам финграмотности», — отметил он.

По его словам, для ребенка такая карта — это способ в полуигровой форме научиться самостоятельно распоряжаться деньгами. В свою очередь, для родителей — это возможность видеть в своем приложении СберБанк Онлайн операции ребенка, настраивать ему лимиты, быстро пополнять счет и помогать учиться управлять своими средствами

Отмечается, что такими картами дети 6-13 лет могут расплачиваться как в обычных, так и в онлайн-магазинах. Следить за балансом своей карты ребенок может в специальном приложении СберKids, а родители в своем приложении СберБанк Онлайн могут установить и менять дневные или месячные лимиты на траты с карты ребенка, запретить снимать наличные или покупать в интернете

Кроме того, за оплату такой картой дети получают бонусы СберСпасибо — 0,5% от стоимости покупки. Детскую СберКарту родитель может оформить в СберБанк Онлайн, а потом забрать ее в офисе банка.