Издание Focus сообщило, что Запад не смог своими санкциями, введенными из-за спецоперации, оставить Россию без нефтегазовых доходов и обвалить курс рубля. Сейчас российская экономика даже вышла в рост и есть пять фактов, которые свидетельствуют, что антироссийские санкции Запада буквально потерпели провал, следует из статьи.

Первый факт краха западных ограничений заключается в том, что российская финансовая система сохраняет стабильность, даже несмотря на отключение от международной системы расчетов SWIFT. Кроме того, курс рубля не только не упал по отношению к доллару, но и укрепился на 9,6% в феврале этого года по отношению к показателям прошлого.

Второй факт – рост российской экономики в этом году после спада в прошлом. Международный валютный фонд допустил, что российский валовый внутренний продукт (ВВП) увеличится по итогам 2023 года и даже превысит показатели экономики Германии.

Третий факт – компании из Китая оказали поддержку России после ухода из нее западных компаний на фоне санкций. Бренды из КНР заполнили брешь, которая образовалась из-за приостановки или прекращения деятельности в РФ зарубежных компаний, следует из статьи. На российский рынок вышли и турецкие производители.

Четвертый факт вытекает из третьего, уточняет Focus: не все западные компании закрыли свои предприятия в России, ориентируясь на мнения местных политиков. По данным издания, не более 9% компаний из стран Евросоюза и G7 ушли с российского рынка.

Пятый факт – бизнес российских экспортеров нефти и газа буквально процветает, так как на мировом рынке заинтересованы в поставках топлива из России.