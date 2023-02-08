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Минфин: дефицит федбюджета в начале 2023 года оказался в 14 раз больше, чем в январе 2022-го

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По итогам января 2023 года размер дефицита федерального бюджета составил 1,776 трлн рублей. Этот показатель в 14 раз превышает уровень аналогичного периода 2022-го, когда нехватка денежных средств для исполнения федбюджета была на уровне 125 млрд рублей, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные Министерства финансов (Минфина).

«Федеральный бюджет России в январе, по предварительным данным, исполнен с дефицитом 1,776 трлн рублей, что в 14 раз превысило его объем в январе прошлого года (125 млрд рублей) и составило 60% от планов на 2023 год (2,925 трлн рублей)», — говорится в материале.

За первый месяц текущего года существенно просели объемы поступлений от экспортных продаж российских нефтегазовых компаний. Этот показатель снизился по итогам января на 46% в сравнении с данными за аналогичный период 2022-го. Суммарный же объем денежных поступлений в федбюджет уменьшился за это время на 35% и составил 1,356 трлн рублей, заключается в заметке.

6 февраля на сайте Министерства финансов (Минфина) опубликовали данные, согласно которым размер средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 февраля 2023 года составил 10,8 трлн рублей. Этот показатель оказался сопоставимым с 7,2% от объема валового внутреннего продукта (ВВП), прогнозируемого на 2023 год.

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