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«Метриум»: объем выставленных на продажу квартир-студий в Москве вырос на 75% за год

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Москве стали выставлять на продажу больше квартир-студий. В январе 2023 года этот показатель вырос на 75,1% по сравнению с показателями годом ранее, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные компаний «Метриум» и «НДВ Супермаркет недвижимости».

По информации «Метриума», в январе этого года на продажу было выставлено 14,1 тыс. квартир такого типа — на 75,1% больше, чем в январе 2022 года. При этом доля подобных лотов в новостройках столицы за год выросла с 17 до 20%. В «НДВ Недвижимости» посчитали, что объем предложения таких квартир за год увеличился на 61,1%.

В «Метриуме» рассказали, что традиционно студии выставлялись на продажу в массовом сегменте жилья, однако сейчас увеличилось количество лотов в премиум-сегменте. За год число выставленных на продажу студий в этом сегменте выросло на 69%.

По мнению опрошенных газетой экспертов, увеличение объема предложения студий в Москве связано с тем, что застройщики стали более активно выводить студии на продажу, реагируя на снижение доходов населения. Эксперты пояснили, что студии являются наиболее ликвидным активом при падении платежеспособного спроса.

Ранее издание РБК со ссылкой на данные «Метриума» сообщило, что среди квартир в новостройках в центре Москвы наиболее дешевой оказалась студия площадью 12,7 кв. м. в апарт-комплексе стоимостью 4,7 млн руб.

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