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«Гуаньча»: власти Китая принимают обходные меры для роста госдолга США

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Chan Long Hei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китай начал совершать ответные действия в сторону США, которые занимаются «антикитайскими» интригами, принимая косвенные меры для увеличения госдолга США. Об этом пишет пользователь на портале «Гуаньча».

Пекин сделал ответный ход против Вашингтона, плетущего «антикитайские» интриги. Теперь китайская сторона принимает косвенные меры, чтобы увеличить госдолг США. В свою очередь, такая ситуация может завершиться лишь разорением правительства США и крахом американской экономики.

В публикации отметили, что Федеральная резервная система США недавно повысила процентную ставку еще на 0,25%. Сейчас она находится на уровне 4,5%-4,75%. Однако год назад этот показатель был на уровне в 0,25%. То есть за небольшой промежуток времени она подскочила в 18 раз. Все это может быть следствием усиления китайской экономики, которая провоцирует рост глобальной инфляции, и, соответственно, рост ключевых ставок. Такая ситуация сильно ослабляет покупательную способность американского правительства.

По мнению автора статьи, если другие страны начнут отворачиваться от облигаций США, а сами Штаты будут печатать деньги дальше в еще больших количествах, то их можно будет только на стены как обои клеить, так как они сильно обесценятся. Однако ситуация в США все еще находится под относительным контролем, так как им дают деньги взаймы, а доллар занимает сильную позицию в мире.

В конце января агентство Bloomberg сообщило, что представители посольства Китая в Замбии обвинили власти США в «саботаже» усилий других стран по решению долговых проблем. В настоящее время Вашингтон столкнулся с «катастрофической проблемой» задолженности и балансирует на грани «войны» в связи с возможным дефолтом.

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