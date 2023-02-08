Вице-премьер Новак заявил о востребованности российских нефтепродуктов в Европе

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что нефтепродукты из РФ продолжают пользоваться спросом в странах ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Новака, это подтверждается тем, что два вида нефтепродуктов были исключены из лимита цен.

«Вчера вышли еще одни изменения в регламент Евросоюза, исключения. Это еще раз подчеркивает, что наши нефтепродукты в Европе востребованы», — сказал вице-премьер.

Ранее Александр Новак заявил, что исключения из «потолка цен» ЕС легализуют серые схемы поставок.

Согласно последним введенным Евросоюзом ограничениям, «потолок цен» не затронет продукцию, получившуюся при смешивании нефтепродуктов из России с нефтепродуктами нероссийского происхождения.

Ранее Евросоюз исключил из санкций нефтепродукты, произведенные из российской нефти вне России.

С 5 февраля Евросоюз ввел лимит цен на перевозимые по морю российские нефтепродукты, также вступило в силу эмбарго на поставки в ЕС нефтепродуктов из РФ.