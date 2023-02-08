Объемы поставок российских морепродуктов в Китай выросли за год почти на 50%

По итогам 2022 года объемы поставок морепродуктов из России в Китай выросли на 48,2%. В денежном выражении этот показатель за 12 месяцев увеличился до $2,75 млрд, приводит слова торгового представителя РФ в КНР Алексея Дахновского РИА Новости.

«Из товаров «холодовой цепи» республика в основном импортировала из России морепродукты. В частности, Китай закупил минтая на 750 миллионов долларов, крабов — почти на 710 миллионов долларов, других ракообразных — на 180 миллионов долларов, трески — на 483 миллиона долларов», — говорится в материале.

На втором месте по популярности у китайских импортеров стала мясная продукция из России. В этом сегменте объемы экспорта в КНР выросли 36% год к году — почти до $555 млн. За это время больше всего выросли поставки курицы — почти до $403 млн. В денежном выражении также увеличился и экспорт говядины (почти до $147 млн), заключается в заметке.

26 января издание JB Press сообщило, что Китай значительно нарастил объемы торговли с Россией, используя холодный расчет. Тактика властей КНР обусловлена прежде всего выгодностью покупки топлива по низким ценам, которое предлагает Пекину Москва.