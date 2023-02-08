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WGC: мировые Центробанки скупили в 2022 году рекордные за 55 лет 1136 тонн золота на $70 млрд

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Ilya Naymushin/Reuters

По итогам 2022 года Центробанки мира скупили рекордные с 1967 года объемы золота. За 12 месяцев глобальные валютные регуляторы приобрели в общей сложности 1136 тонн драгоценного металла на $70 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные аналитиков Всемирного совета по золоту (WGC).

«Центробанки в 2022-м приобрели 1136 тонн драгметалла на 70 миллиардов долларов. Это рекорд с 1967-го. Годовой спрос — государственный и розничных инвесторов — увеличился на 18 процентов и достиг 4741 тонны. Ситуация вокруг интереса к золоту стала за прошедший год исключительной», — говорится в материале.

При этом Центробанк России (ЦБ РФ) оказался в числе ведущих покупателей этого драгоценного металла по итогам 2022 года. По объемам суммарных золотовалютных резервов РФ вышла на 4-ю строчку — ее запасы в денежном выражении в настоящее время оцениваются в $582 млрд. Таким образом власти страны пытаются обезопасить резервы от привязки к валютам стран, которые ввели антироссийские санкции, заключается в статье.

7 февраля пресс-служа Банка России опубликовала на сайте регулятора статистические данные, согласно которым объем международных российских резервов на 1 февраля 2023 года составил $597,035 млрд. За месяц этот показатель увеличился на 2,59%, или на $15,046 млрд.

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