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Правительство РФ назвало вбросом статью Bloomberg о давлении на ЦБ по ключевой ставке

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь премьер-министра Российской Федерации Борис Беляков заявил, что публикации агентства Bloomberg о том, что правительство якобы оказывает давление на Банк России в вопросе понижения ключевой ставки, не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, кабмин и ЦБ РФ находятся в постоянном контакте, в том числе в вопросах выработки мер поддержки экономики в условиях санкций и действуют в рамках своих полномочий и функционала.

По мнению Белякова, бизнес и граждане чувствительно реагируют на подобные публикации, которые, по его словам, являются вбросом и спекуляцией, а их основная цель — повлиять на развитие ситуации в экономике.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением вопроса, сообщило, что правительство России пытается добиться от Центробанка смягчения денежно-кредитной политики и более оптимистичных экономических прогнозов.

В публикации отметили, что на фоне заседания регулятора 10 февраля 2023 года в правительстве ожидают, что ЦБ даст более четкий сигнал к снижению ключевой ставки в этом году. Однако глава ЦБ Эльвира Набиуллина не хочет снижать ставку, опасаясь роста инфляции.

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