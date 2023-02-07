Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ДНР не исключили возможную диверсию на газопроводе в Макеевке

close
100%
lrt.lt

Глава администрации Макеевки Донецкой народной республики (ДНР) Вячеслав Ключаров заявил, что власти города не исключают возможность диверсии на газопроводе в одном из городских районов. Его слова передает ТАСС.

«Типичных прилетов в этот момент местные жители не слышали, взрывов не было. Просто увидели сильный пожар. В чем причина, пока не понятно. Может, диверсия», — заявил Ключаров.

Мэр также добавил, что на месте ЧП работают экстренные службы и эксперты, которые помогут прояснить ситуацию.

7 февраля в Макеевке загорелся магистральный газовый трубопровод. По словам очевидцев, пожар видно из Донецка.

По информации телеканала «24 канал», возгорание появилось в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого на юго-востоке Турции в провинции Хатай после мощного землетрясения произошел взрыв на газопроводе. Как сообщало агентство İhlas, огонь наблюдался в двух местах на нитке трубопровода, проложенного через местное село Топбогазы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть