В ДНР не исключили возможную диверсию на газопроводе в Макеевке

Глава администрации Макеевки Донецкой народной республики (ДНР) Вячеслав Ключаров заявил, что власти города не исключают возможность диверсии на газопроводе в одном из городских районов. Его слова передает ТАСС.

«Типичных прилетов в этот момент местные жители не слышали, взрывов не было. Просто увидели сильный пожар. В чем причина, пока не понятно. Может, диверсия», — заявил Ключаров.

Мэр также добавил, что на месте ЧП работают экстренные службы и эксперты, которые помогут прояснить ситуацию.

7 февраля в Макеевке загорелся магистральный газовый трубопровод. По словам очевидцев, пожар видно из Донецка.

По информации телеканала «24 канал», возгорание появилось в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого на юго-востоке Турции в провинции Хатай после мощного землетрясения произошел взрыв на газопроводе. Как сообщало агентство İhlas, огонь наблюдался в двух местах на нитке трубопровода, проложенного через местное село Топбогазы.