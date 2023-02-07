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Британский депутат Брайант представил законопроект о конфискации замороженных активов РФ

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Kirsty Wigglesworth/AP

Депутат от британской оппозиционной Лейбористской партии Крис Брайант представил в парламенте законопроект по конфискации замороженных активов РФ и передаче их Украине в качестве финансовой помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Брайанта в ходе представления законопроекта, документ требует, чтобы британское правительство представило планы конфисковать активы, принадлежащие России, которые в настоящий момент уже заморожены в Великобритании из-за наложенных санкций, и выделить их Украине.

Как отметил депутат, право собственности является фундаментальным, но не абсолютным, и закон позволяет изымать средства при определенных обстоятельствах.

Ранее высокопоставленный европейский источник заявлял журналистам в Брюсселе, что на данный момент у Евросоюза нет решения по использованию замороженных российских активов. По его словам, дискуссии по этому вопросу ведутся как между членами ЕС, так и с международными партнерами. По его словам, есть несколько вариантов по возможному использованию активов, однако никакого окончательного решения пока нет.

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