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В «Газпром-медиа» заявили о невозможности построения деловых отношений с YouTube на долгий срок

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Dado Ruvic/Reuters

В пресс-службе компании «Газпром-медиа» сообщили, что выстраивать долгосрочные деловые отношения с компанией по видеохостингу YouTube на данный момент невозможно. Об этом информирует ТАСС.

«Строить долгосрочные и понятные деловые отношения с площадкой, которая в одностороннем порядке их расторгает, невозможно», — указали в компании.

В пресс-службе порекомендовали всем производителям контента пользоваться российским онлайн-сервисом для хостинга и просмотра видео Rutube как базовой платформой.

В марте прошлого года YouTube заблокировал аккаунт телеканала ТНТ на видеохостинге без объяснения каких-либо причин. Вместе с ТНТ под блокировку также попала учетные запись российского телеканалов НТВ. Арбитражный суд Москвы впоследствии обязал компанию Google выплатить холдингу «Газпром-медиа» неустойку в размере до 1 млрд руб. за отказ снимать блокировку с YouTube-канала ТНТ.

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