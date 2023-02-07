«Циан»: спрос на новостройки в Московском регионе упал до шестилетнего минимума в январе

Интерес покупателей к приобретению недвижимости на первичном рынке в Московском регионе в январе упал до шестилетнего минимума. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на подсчеты сотрудников сервиса «Циан. Аналитика».

«В январе 2023 года на первичном рынке Московского региона заключено 8,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). <...> 8,3 тыс. ДДУ — минимальный январский показатель за последние шесть лет (в 2017 году заключили 7,1 тыс. сделок)», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в январе относительно декабря 2022 года спрос упал на 36%.

Как отметили в компании, девелоперы смогли получить выручку в размере 100,8 млрд руб. в прошлом месяце, что на 26,8% ниже относительно января 2022 года и на 35% меньше в сравнении с декабрем 2022 года. В среднем квартиры в московских новостройках продавали в январе за 12,3 млн руб.

Ранее 7 февраля газета «Коммерсант» со ссылкой на статистику компании «Авито-Недвижимость» написала, что спрос на новые квартиры в России в январе 2023 года вырос на 8,6% по сравнению с показателями декабря прошлого года.