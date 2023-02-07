Delfi: реформа поставок электричества ударила по кошельку жителей Литвы

Реформа рынка электроэнергии Литвы привела к тому, что цены за электричество для простых жителей выросли в несколько раз. Об этом пишет издание Delfi.

В публикации отметили, что сейчас стоимость поставки электроэнергии со стороны компании Ignitis (общественные поставки) для жилищных товариществ значительно выше, чем если бы это делали частные поставщики. Все это является следствием того, что жилтоварищества попали под третий этап реформы рынка. Речь идет о том, что правительство Литвы хочет перейти на модель независимого рынка электроснабжения в три этапа. Причем третий этап начался 1 января 2023 года и заключался в том, что цены на электроэнергию для домашних хозяйств больше не регулируются, отчего им пришлось выбирать независимого поставщика электроэнергии.

В издании добавили, что жители многоквартирного дома в Шяуляе были неприятно удивлены счетами за январь. Некоторые увидели в своих платежках €122 за месяц, хотя до этого несколько лет подряд цены были на уровне €30 в месяц. При этом в самой Ignitis заявили, что в шяуляйском многоквартирном доме большие счета из-за двух временных зон – ночной и дневной. Однако жители заявили, что будут разбираться в сложившейся ситуации.

2 февраля Delfi писал, что жители Литвы больше не ездят на заработки в Европу из-за того, что уже не получится заработать на разнице между зарплатами и стоимостью жизни в европейском регионе и у себя на родине.