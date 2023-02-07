Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава ОАК Слюсарь: самолет Ту-214 получит версию с увеличенной дальностью

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

Глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что темпы производства самолетов Ту-214 планируется постепенно нарастить до 20 самолетов в год. Об этом он сообщил в кулуарах X Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS, передает ТАСС.

Он также отметил, что серийные поставки самолета начнутся в 2024 году.

«Такое прорабатывается (увеличение поставок Ту-214 до 20 в год. — «Газета.Ru»). Делаем грузовую и укороченную версию для полетов на Дальний Восток. Наращивать будем постепенно», — сказал он.

Кроме того, Слюсарь добавил, что серийные поставки самолетов МС-21 и SSJ New также запланированы на 2024 год.

Ранее генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявлял, что к концу 2024 новый пассажирский лайнер МС-21 пройдет сертификацию и перейдет в массовое производство. Он отмечал, что разработка МС-21 «фактически уже на финишной прямой».

Сообщалось также, что Объединенная авиастроительная корпорация и «Аэрофлот» подписали соглашение о приобретении 339 российских самолетов. Согласно документу, в период с 2023 по 2030 год группе «Аэрофлот» на условиях аренды будут переданы 210 самолетов МС-21, 89 самолетов Superjet-New и 40 Ту-214.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть