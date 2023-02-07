ВЦИОМ: около полоивны россиян считают, что их материальное положение не изменится в 2023 году

Чуть менее половина россиян (45%) считает, что их материальное положение в 2023 году останется неизменным. Это следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об оценке граждан России материального состояния за последние 30 лет.

По данным ВЦИОМ, россияне видят будущее в плане материальной обеспеченности более светлым, чем 30 лет назад. В 1992 году 58% граждан были настроены пессимистично относительно своего материального положения. При этом в прошлом году всего 26% опрошенных россиян негативно оценивали свое финансовое благополучие.

Кроме этого, число оптимистов значительно прибавилось: 30 лет назад лишь пять процентов респондентов положительно оценивали возможное улучшение своего материального положения. В 2022 году уже 22% россиян оптимистично оценили перспективы финансового благополучия.

При этом в 2023 году 21% россиян рассчитывают на помощь от государства, 22% опрошенных собираются найти подработку. Также каждый пятый заявил, что помимо основной работы имеет дополнительный источник дохода.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что новогодние траты россиян с 2007 года выросли в десять раз.