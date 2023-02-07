Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВЦИОМ: около полоивны россиян считают, что их материальное положение не изменится в 2023 году

close
100%
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Чуть менее половина россиян (45%) считает, что их материальное положение в 2023 году останется неизменным. Это следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) об оценке граждан России материального состояния за последние 30 лет.

По данным ВЦИОМ, россияне видят будущее в плане материальной обеспеченности более светлым, чем 30 лет назад. В 1992 году 58% граждан были настроены пессимистично относительно своего материального положения. При этом в прошлом году всего 26% опрошенных россиян негативно оценивали свое финансовое благополучие.

Кроме этого, число оптимистов значительно прибавилось: 30 лет назад лишь пять процентов респондентов положительно оценивали возможное улучшение своего материального положения. В 2022 году уже 22% россиян оптимистично оценили перспективы финансового благополучия.

При этом в 2023 году 21% россиян рассчитывают на помощь от государства, 22% опрошенных собираются найти подработку. Также каждый пятый заявил, что помимо основной работы имеет дополнительный источник дохода.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что новогодние траты россиян с 2007 года выросли в десять раз.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть