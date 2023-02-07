Посетители начали возвращаться в торговые центры в российских регионах

Посещаемость торговых центров в регионах России в январе 2023 года начала расти, а в Москве до сих пор сохраняются отрицательные показатели. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитиков «1С-Рарус».

В январе 2023 года показатель «1С-Рарус Индекс» (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) превысил уровень января 2022 года на 4,7%, а января 2021 года — на 4,8%. В частности, в Санкт-Петербурге показатель вырос на 8%, а в Подмосковье он поднялся на 0,7%.

По словам руководителя отдела систем подсчета потребителей «1С-Рарус» Евгения Дмитриева, постепенное улучшение показателей может говорить об адаптации рынка и замещением ушедших из торговых центров арендаторов новыми. Также можно наблюдать постепенное восстановление покупательской активности.

Участники рынка сошлись во мнении, что сейчас спрос смещается на региональные торговые центры. В целом же наблюдается положительная динамика за счет новых арендаторов и смещения трафика на развлекательную зону. Однако аналитики посчитали, что сейчас не идет речи о восстановлении трафика к показателям до пандемии коронавируса. В целом же, трафик вообще не сможет вернуться на уровень 2019 года, так как пандемия и последующие кризисы спровоцировали отток покупателей и рост онлайн-ритейла.

10 января РБК со ссылкой на данные индекса посещаемости Rstat Index от компании «Антивор» писал, что в первую праздничную неделю года количество покупателей в московских торговых центрах снизилось почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Трафик также оказался ниже, чем в начале трех предыдущих лет: на 17% меньше, чем в 2021-м, на 7,3% — чем в 2020-м, на 27,2% — чем в 2019-м.