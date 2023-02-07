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Туроператоры не наблюдали спада бронирований путевок в Турцию

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Depositphotos

Бронирования путевок в Турцию сейчас идут, отмены туров в страну могут носить единичный характер. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на туристических операторов.

«На текущий момент спада объема бронирований по направлению Турция в компании не наблюдается. Количество аннуляций носит точечный единичный характер», — информировали представители Tez Tour.

В свою очередь организация «Интурист» все еще получает от путешественников заявки на отдых в Турцию, аннуляций туров не фиксировалось.

«Со всеми нашими туристами мы держим связь. Все четырех- и пятизвездочные отели Антальи, где преимущественно отдыхают наши туристы зимой, представляют собой капитальные сооружения», — добавили туроператор.

В Турции 6 февраля произошло несколько землетрясений, погибшие и пострадавшие исчисляются тысячами. В результате смертоносного землетрясения в Турции 2379 человек погибли, 14 483 человека получили ранения.

Ранее стало известно, что в центральной Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6.

Также прибывшие в Турцию российские спасатели будут работать в круглосуточном режиме.

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