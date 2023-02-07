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ЦБ позволит страховщикам не платить клиентам доход по замороженным в 2022 году активам ИСЖ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Часть россиян в прошлом году не получили от страховщиков доход по полисам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) из-за блокировки платежей по иностранным активам из недружественных стран. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Центробанка. Как уточнили представители финансового регулятора, данные договоры зачастую предусматривают условие, что риски вложения средств несут сами клиенты.

Чтобы защитить интересы клиентов страховщиков, ЦБ разработал документ, предусматривающий их обязанность выплачивать клиентам инвестиционный доход даже в случае введения новых санкций. Страховщики не должны перекладывать санкционные риски на клиентов, указали в ЦБ. Впрочем, новые требования будут касаться лишь тех договоров, которые заключены после вступления документа в силу, уточнили в пресс-службе Центробанка. Регулятор ожидает, что это произойдет в апреле-июне 2023 года. Таким образом, страховщикам не придется выплачивать дополнительный инвестиционный доход по уже замороженным активам ИСЖ.

По стандартным для российского страхового рынка условиям риски ИСЖ несут клиенты, в результате потребители не получат тех средств, которые были заблокированы на фоне санкций, подтвердили газете в рейтинговом агентстве АКРА. Но при принятии предложенных ЦБ мер ответственность будут нести страховщики, добавили там.

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) не поддержали инициативу. Это потребует от страховых компаний отказаться от вложений в ряд активов, что может сильно ограничить уровень доходности ИСЖ, указали в союзе. В ВСС также подчеркнули, что страховщикам придется дополнительно формировать резервы.

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