Гигабитный интернет стал доступен 4,7 млн семей Московского региона

В 2022 году доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили еще 100 тысяч семей в Москве и 37 городах области, сообщает пресс-служба МТС.

«В общей сложности благодаря высокоскоростному интернету современными цифровыми сервисами в регионе могут пользоваться рекордные 4,7 миллиона домохозяйств», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул директор по конвергентным продуктам и маркетингу московского региона МТС Павел Плясенко, высокоскоростной домашний интернет является обязательным элементом повседневной жизни и фундаментом экосистемы сервисов МТС.

«Благодаря интернету по оптоволокну можно смотреть видео в высоком качестве, быстро скачивать «тяжелый» контент, пользоваться всеми функциями «умного дома», звонить через Wi-Fi-сеть в труднодоступных для мобильной связи местах, таких как высокие этажи или подвальные помещения. Мы продолжим развитие сети фиксированной связи в регионе, чтобы наши клиенты могли свободно пользоваться возможностями нашей экосистемы на всей территории Московской агломерации», — сказал он.

Также в компании уточнили, что высокие скорости интернета стали доступны за счет прокладки волоконно-оптических линий связи по технологии GPON в новых жилых комплексах и модернизации сети в старом жилом секторе. Кроме того, за год общая протяженность сети в столичном регионе превысила 47 700 километров, увеличившись на 1 500 километров.

Всего за прошлый год высокоскоростной интернет появился в 490 домах. Таким образом к сети GPON подключено уже более 94% домохозяйств в столице и до 70% в области в зависимости от конкретного городского округа.