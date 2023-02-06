Bloomberg сообщил о рекордных поставках нефти по морю из России с июня 2022 года

Объем морских поставок нефти из России на прошлой неделе достиг рекордного уровня с июня 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, этому способствовало перенаправление объемов, которые ранее поставлялись напрямую в Германию и Польшу.

Совокупные объемы поставок российской нефти выросли на 125 тыс. баррелей в сутки до 3,465 млн за четыре недели, пишет агентство. При этом увеличение морских перевозок в последние недели было почти полностью компенсировано сокращением поставок по трубопроводам в Европу. Так, объемы поставок в Германию и Польшу упали в январе примерно до 120 тыс. баррелей в сутки, летом 2022 года в эти страны поставлялось 510 тыс. баррелей в сутки.

Bloomberg подчеркивает, что введенное Евросоюзом эмбарго на импорт российской нефти привело к более длительным срокам доставки грузов, теперь путь из портов Балтии в Индию занимает в среднем 31 день по сравнению с семью днями от тех же терминалов до Роттердама и примерно вдвое меньшим временем до Польши. Это оказывает еще большее давление на сокращающийся флот судов, владельцы которых готовы перевозить российские грузы, пишет агентство.

С 5 февраля начало действовать эмбарго ЕС на поставки нефтепродуктов из России и потолок цен на перевозимые по морю российские нефтепродукты.