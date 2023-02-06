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В Госдуме назвали преимущества социальных банковских вкладов для малоимущих граждан

Депутат ГД Толмачев: социальные вклады защитят сбережения граждан от инфляции и мошенников

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Социальные банковские вклады для малоимущих граждан позволят обезопасить накопления не только от инфляции, но и от мошенников. Такое мнение в авторской колонке для ФАН выразил депутат Госдумы Александр Толмачев. Так он прокомментировал соответствующую инициативу Банка России, согласно которой отдельные категории россиян смогут размещать небольшие суммы денег на специальный депозит.

«Финансовая грамотность людей оставляет желать лучшего, но тем не менее растет. Мы часто читаем в новостях, что какие-то мошенники выманили у одной пенсионерки четыре миллиона рублей, у другой — два... То есть деньги есть, но лучше не держать их под подушкой, а заставить работать и приносить доход», — отметил Толмачев.

Он добавил, что банкам такая программа также будет интересна, поскольку гражданин, который откроет социальный вклад может стать потребителем и других услуг финансовой организации.

Ранее в «Почта Банке» заявили, что запустят новый социальный вклад для малообеспеченных граждан уже в ближайшее время.

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