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Евросоюз выделит около €4 млн на оказание помощи украинскому бизнесу

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Global Look Press

Европейский союз (ЕС) выделит около €4 млн на оказание «консультаций» Украине по вопросам экономической политики, ее реформ и их внедрения для укрепления бизнеса в стране. Информация об этом содержится в тендерной документации, с текстом которой ознакомилась «Лента.ру».

«Этот проект предназначен для оказания экстренной поддержки украинским учреждениям, ответственным за формирование и реализацию экономической политики, направленной на оказание эффективной помощи частному сектору страны, пострадавшему от конфликта с Россией, в первую очередь МСП (малое и среднее предпринимательство)», — сказано в документе.

Во второй половине января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что американская корпорация по финансированию международного развития (DFC) собирается «мобилизовать» до $1 млрд, чтобы поддержать экономику Украины.

На прошлой неделе газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что в Международном валютном фонде планируют в середине февраля обсудить с представителями Киева новый пакет помощи на сумму $14-16 млрд.

До этого в Совете ЕС приняли решение выделить Украине еще €500 млн военной помощи.

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