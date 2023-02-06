В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ввели новые лимиты на электроэнергию

Энергетическая компания «Укрэнерго» ввела новые лимиты энергопотребления для Киева, Киевской и Днепропетровской областей Украины, экстренные отключения света сохраняются только в Одесском регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале энергохолдинга.

«Компания «Укрэнерго» предоставила новые ограничения потребления электроэнергии на 6 февраля. Лимит для Киева — 1152 МВт, на Киевскую область выделено 833 МВт, лимит для Днепропетровской области — 1422 МВт», — отмечается в публикации.

В «Укрэнерго» считают, что новые лимиты должны позволить на протяжении дня в большинстве регионов сохранить графики стабилизационных отключений. Отмечается, что графики будут щадящими.

«По возможности не будет отключений в период возможного отсутствия тока», — пояснили в компании.

Сообщается, что 6 февраля экстренные отключения электроэнергии будут сохраняться только в Одесской области. Там без снабжения остаются 290 тыс. потребителей. В «Укрэнерго» указали, что ночью можно будет пользоваться электроэнергией без ограничений.

Ранее украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что стабилизационные отключения света вводятся в Киеве и Киевской области.