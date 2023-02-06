В Минсельхозе спрогнозировали экспорт зерна из России в первом полугодии на уровне 35 млн т

Объем продаж за границу зерна из России в первом полугодии нынешнего сельскохозяйственного года (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) может составить 30-35 млн тонн. Об этом заявила первый заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут, написало агентство ТАСС.

«Вывезли 29 млн тонн (в первой половине 2022-2023 сельхозгода, или во втором полугодии 2022 года), в этом году во втором полугодии надеемся вывезти порядка 30-35 млн тонн. Это, наверное, более разумный, достижимый объем в связи с тем, что у нас есть большое число ограничений по внешнему рынку», — сказала она.

Во второй половине сентября Лут сообщала, что объем экспорта российского зерна в 2022 и 2023 годах может составить 50-60 млн тонн. Результат, по ее словам, зависит от уровня урожая.

Ранее 6 февраля министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики заявил, что обратился к России с просьбой продолжать поставлять в страну зерно.

В конце января портал youm7 сообщил о прибытии российского судна с 63 тыс. тонн зерна на борту в египетский порт Сафага, расположенный на берегу Красного моря.