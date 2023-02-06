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FT: финансист из США допустил закат доллара как резервной валюты в течение 10 лет

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Американский экономист Нуриэль Рубини допустил закат доллара в качестве резервной валюты в течение 10 лет. Об этом пишет газета Financial Times.

По словам экономиста, усиливающееся геополитическое соперничество между США и КНР спровоцирует появление двух конкурирующих мировых резервных валют.

В качестве примера Рубини привел Китай и Саудовскую Аравию, которые уже провели первую транзакцию в юанях. Экономист подчеркнул, что такая практика может стать нормой и для других государств.

«Закат доллара США как основной резервной валюты, вероятно, произойдет в течение следующего десятилетия», — отметил Рубини.

Он добавил, что кроме национальных валют доллару угрожают цифровые валюты и платежные системы WeChat Pay и Alipay.

Ранее Эстер Перейра дус Сантус из Группы исследований БРИКС сан-паульского университета назвала создание единой валюты стран БРИКС «логичным шагом».

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