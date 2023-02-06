Китай решил возобновить организованный выездной туризм в пробном режиме

Китай в экспериментальном режиме возобновит туристические поездки для организованных групп путешественников с 6 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, на данный момент в одобренный властями список включены двадцать стран. В их числе Россия, Аргентина, Венгрия, Египет, Индонезия, Камбоджа, Кения, Лаос, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Фиджи, Швейцария, Таиланд, ЮАР, Куба, Мальдивы, Филиппины и Шри-Ланка.

Власти Китая запретили выезд туристическим группам за границу в 2020 году в рамках борьбы с распространением коронавируса.

В конце января директор Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский сообщал, что российские государственные органы России и Китая согласовали основные параметры восстановления безвизового обмена туристами через пункты пропуска в Приморском крае.

Эксперты агентства РИА Новости также прогнозировали, что после снятия карантина и запрета на выезд из страны стоимость отдыха в России для граждан Китая удвоится.