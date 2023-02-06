Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китай решил возобновить организованный выездной туризм в пробном режиме

close
100%
Tyrone Siu/Reuters

Китай в экспериментальном режиме возобновит туристические поездки для организованных групп путешественников с 6 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, на данный момент в одобренный властями список включены двадцать стран. В их числе Россия, Аргентина, Венгрия, Египет, Индонезия, Камбоджа, Кения, Лаос, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, Объединенные Арабские Эмираты, Фиджи, Швейцария, Таиланд, ЮАР, Куба, Мальдивы, Филиппины и Шри-Ланка.

Власти Китая запретили выезд туристическим группам за границу в 2020 году в рамках борьбы с распространением коронавируса.

В конце января директор Агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский сообщал, что российские государственные органы России и Китая согласовали основные параметры восстановления безвизового обмена туристами через пункты пропуска в Приморском крае.

Эксперты агентства РИА Новости также прогнозировали, что после снятия карантина и запрета на выезд из страны стоимость отдыха в России для граждан Китая удвоится.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть