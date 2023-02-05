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Шведский оператор спрогнозировал в стране дефицит электроэнергии с 2027 года

Начиная с 2027 года в Швеции может возникнуть дефицит электроэнергии. Об этом заявил представитель местного оператора электросетей Svenska kraftnat Маттиас Йонссон в беседе с телеканалом SVT со ссылкой на отчет Энергетического управления о будущих потребностях в этой области.

«Мы видим, что потребности промышленности в электроэнергии растут гораздо быстрее, чем расширение производства новой электроэнергии, и с 2027 года в Швеции может возникнуть дефицит электроэнергии», — цитирует менеджера Life.ru.

По словам Йонссона, есть риск того, что крупные промышленные инвестиции станут невозможными, если Швеция не начнет более быстрое расширение производства электроэнергии.

Согласно отчету, в долгосрочной перспективе стране нужны ветровые станции и новые реакторы АЭС.

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