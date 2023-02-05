Премьер ДНР Хоценко заявил, что завод по производству труб получил заказ от Бурятии

Премьер-министр Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко заявил, что завод по выпуску полиэтиленовых труб в регионе после долгого простоя смог получить свой первый крупный заказ от Бурятии. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

«Завод по выпуску полиэтиленовых труб в поселке Новый свет получил первый крупный заказ от Республики Бурятия. Нашим предприятием будет произведено восемь километров водопроводных труб, а это два месяца непрерывной работы», — написал Хоценко в своем посте.

По словам премьера, с момента запуска линии и до выпуска первой готовой трубы требуется всего лишь 12 часов.

Также Хоценко обратил внимание, что завод возобновил свою деятельность только недавно после длительного простоя.

В настоящий момент не уточняется, какой заказ будет от Бурятии и насколько он масштабный.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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