Баржа с пшеницей затонула в украинском порту

Румынская баржа, на борту которой находилось 860 тонн пшеницы, затонула в порту Украины Рени, сообщает телеканал Pro TV.

«Во время погрузочных работ в машинное отделение стала поступать вода», — передает телеканал информацию от владельца судна.

Пять моряков спаслись, но не смогли предотвратить гибель судна.

По информации телеканала, баржа принадлежала румынской компании из Констанцы.

Ранее в Минобороны Турции заявили, что зерновой коридор функционирует без сбоев.

До этого председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко сообщил, что власти намерены приступить к отправке грузов из порта Мариуполя летом текущего года.

В прошлом году Евросоюз вывез 45 млн тонн зерна с Украины.