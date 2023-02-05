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Баржа с пшеницей затонула в украинском порту

Баржа из Румынии с 860 тоннами пшеницы затонула в украинском порту Рени

Румынская баржа, на борту которой находилось 860 тонн пшеницы, затонула в порту Украины Рени, сообщает телеканал Pro TV.

«Во время погрузочных работ в машинное отделение стала поступать вода», — передает телеканал информацию от владельца судна.

Пять моряков спаслись, но не смогли предотвратить гибель судна.

По информации телеканала, баржа принадлежала румынской компании из Констанцы.

Ранее в Минобороны Турции заявили, что зерновой коридор функционирует без сбоев.

До этого председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко сообщил, что власти намерены приступить к отправке грузов из порта Мариуполя летом текущего года.

В прошлом году Евросоюз вывез 45 млн тонн зерна с Украины.

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