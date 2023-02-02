Максимальная ставка по рублевым вкладам в третьей декаде января осталась на уровне 8,04%

Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках, которые привлекли наибольший объем денег населения, с 22 по 31 января составила 8,04%, следует из данных Центробанка.

Как говорится в материалах регулятора, по сравнению с десятью днями ранее показатель не изменился. С 1 по 10 января ставка была на уровне 8,13%, в конце декабря 2022 года – 8,18%.

Максимальное значение показателя было зафиксировано в первой декаде марта – 20,51%. После этого показатель снижался.

Ставки по вкладам в марте 2022 года выросли на фоне повышения ключевой ставки ЦБ сразу до 20% годовых. По мере снижения ключевой ставки падали и ставки по депозитам. Ключевая ставка Банка России с марта по декабрь снизилась на 12,5 процентных пункта до 7,5% годовых.

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, которые привлекли наибольший объем депозитов граждан, является важным индикатором на банковском рынке. При установлении ставок по вкладам российские банки ориентируются на среднюю максимальную ставку. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, условия которых мониторит ЦБ, вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

Менеджер продукта вклады маркетплейса «Сравни» Мария Татаринцева ранее рассказала «Газете.Ru», что максимальная ставка по вкладам в январе 2023 года не превысила 10%, а остановилась на этой отметке.

«Лишь несколько вкладов с дополнительными условиями в виде инвестиционной страховки и отдельные накопительные счета с бонусом в первые месяцы предлагались по более высоким ставкам», — сказала она.