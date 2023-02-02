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Финансовый эксперт объяснил рост европейской валюты интересом крупных покупателей

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Рост курса европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже связан с интересом со стороны крупных покупателей. Об этом написала «Лента.ру» со ссылкой на объяснение кандидата экономических наук, финансового эксперта Владимира Григорьева.

2 февраля в начале торгов на Мосбирже курс евро превысил 77 руб., что стало максимумом с начала 2023 года. Доллар, напротив, стал терять в цене и опускался до 69,8 руб. К 13:30 (мск) европейская валюта стоит 76,91 руб., американская — 70,02 руб.

«Когда происходят подобные вещи, начинается рост курса одной валюты, и он выходит из сложившейся системы взаимоотношений, обычно это говорит о том, что есть крупные покупатели, с наибольшей долей вероятности, это импортеры, которым в настоящее время нужны евро», — выразил мнение Григорьев.

Экономист отметил, что в настоящее время тенденция к ослаблению доллара и укреплению евро в мире отсутствует. Доллар, в отличие от евро, он назвал самой привлекательной валютой для вложений среди граждан западных стран.

На прошлой неделе Григорьев спрогнозировал рост курса доллара и евро по отношению к рублю на 5% в феврале.

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