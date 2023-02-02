Milliyet: настоящий энергокризис в Европе лишь только начинается

Настоящий энергокризис не коснулся Европы этой зимой из-за наполненных полностью хранилищ газа, но серьезные проблемы могут начаться уже в этом году, так как придется готовиться к новому отопительному сезону. Об этом сообщает Milliyet.

Теплая погода зимой и наполненные хранилища помогли Европе избежать серьезных последствий от резкого роста цен на энергоресурсы. Однако ситуация изменится уже в этом году, так как Европе придется готовиться к новому отопительному сезону. Кроме того, на рынок вновь возвращаются дровяные и угольные печи, а власти европейских стран ищут способы, как снизить цены на газ и электроэнергию для потребителей.

В публикации отметили, что аномально теплая погода зимой может говорить об изменении климата. То есть теплая погода зимой может обернуться серьезными погодными аномалиями летом. Например, в засуху потребление энергии резко возрастает, отчего заготовленные на зиму запасы газа стремительно сокращаются. Примерно такой сценарий может быть летом 2023 года, причем его последствия сейчас достаточно трудно предсказать.

По мнению автора статьи, в мире нужны серьезные изменения для баланса спроса и предложения на рынке в период энергокризиса. При этом энергобезопасность или энергоустойчивость не являются чудодейственным решением этого вопроса.

29 января глава французской нефтегазовой компании TotalEnergies Патрик Пуянн заявил, что по итогам текущего года условия на европейском газовом рынке могут ухудшиться. Ситуация станет более напряженной в первую очередь в связи с резким сокращением импорта российского сырья.