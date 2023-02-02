The Economist: эмбарго на дизтопливо из России будет ослаблять эффективность санкций

Энергетические санкции против России не дали должного результата, а новые ограничения в отношении дизтоплива лишь ослабят их эффективность, так как РФ может нарастить торговлю сырой нефтью. Об этом пишет The Economist.

Посчитав, что введенные в декабре санкции против российской нефти были эффективны, страны Запада решили ввести ограничения на дизтопливо из России. Однако это решение лишь ослабит эффективность западных санкций, так как Россия может увеличить объемы продаж сырой нефти.

По данным издания, западные организации, которые занимаются подсчетами, еще не приспособили свои методы к новым условиям. Речь идет о том, что сейчас российская нефть продается по закрытым каналам, где наблюдения невозможны. Кроме того, настоящие цены тяжело узнать из-за того, что многие участники рынка заинтересованы в том, чтобы лишь делать вид, будто бы они действительно низкие.

В публикации добавили, что со временем последствия введенных ограничений против России могут исчезнуть. Например, может резко расшириться продажа сырой нефти, что усилит теневую торговлю. Европа будет чаще обращаться за дизтопливом к Китаю и Индии, но оно будет, скорее всего, из России.

1 февраля газета Time писала, что после вступления в силу 5 февраля эмбарго Европы против дизельного топлива из России жизнь большинства людей по всему миру может осложниться. Новый запрет Европы в отношении дизтоплива из России несет в себе ряд рисков. Учитывая, что стоимость дизтоплива после начала спецоперации на Украине резко выросла, после введения новых санкций его цена может взлететь еще сильнее.