Минсельхоз ответил бизнесмену Бачину, что у российских предприятий достаточно закваски

Минсельхоз в своем Telegram-канале заявил, что у российских предприятий сформированы достаточные запасы закваски для кисломолочной продукции, и поставки закваски в Россию продолжаются. Так в министерстве ответили на мнение предпринимателя и инвестора, основателя сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергея Бачина о проблемах с закваской в России. Как ранее заявил Бачин в интервью РБК, если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, сметаны в России не будет. По его данным, в России наблюдается тотальная зависимость от закваски, которую нельзя произвести в стране, и это стратегическая продовольственная проблема страны.

«Сейчас у отечественных предприятий молочной отрасли сформированы достаточные запасы необходимого сырья и компонентов, в том числе бактериальных заквасок. А их поставки в Россию продолжаются», — отметили в министерстве.

В Минсельхозе добавили, что в России стартовали несколько крупных инвестпроектов по созданию высокотехнологичных производств бактериальных заквасок. Так, в 2022 году в Ярославской области приступили к строительству биофабрики по производству таких заквасок. Ее планируемая мощность – 160 тонн в год. Аналогичная фабрика должна появиться и в Московской области, добавили в министерстве.

Бачин ранее уточнял, что данные о дефиците закваски в России касаются о биозаквасок — вызывающих брожение в микробиологических составах, которые необходимы для производства кисломолочной продукции и сыроделия. Предприниматель отметил, что 90% заквасок в России являются импортными. Бачин указал, что эти закваски покрывают не более 10%, а реально даже меньше от всего объема заквасок, которые требуются в России для производства кисломолочной продукции.