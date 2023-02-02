Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине в январе впервые с начала СВО не печатали деньги

close
100%
Depositphotos

Национальный банк Украины (НБУ) в январе 2023 года впервые с начала специальной военной операции России 24 февраля 2022 года не печатал деньги. Об этом депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в социальных сетях.

По его данным, основную часть доходов украинского бюджета составила международная помощь — более 155 млрд гривен ($4,25 млрд), после этого идут сборы налоговой и таможенной служб.

Депутат отметил, что за январь 2023 года было потрачено 193,7 млрд гривен ($5,2 млрд), в том числе из общего фонда — 183,6 млрд гривен ($4,9 млрд). Железняк назвал первый месяц года финансово стабильным.

В 2023 году Национальный банк Украины ожидает, что объем финансирования, предоставляемый западными странами Киеву, превысит $38 млрд. Согласно прогнозу регулятора, международные резервы страны благодаря финансированию к концу 2023 года составят порядка $27 млрд.

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев ранее заявил, что расходы Украины наполовину финансируются странами-партнерами, поэтому распоряжаться финансами без их согласования нельзя.

Все новости на тему:
Новости Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть