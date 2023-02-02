На Украине в январе впервые с начала СВО не печатали деньги

Национальный банк Украины (НБУ) в январе 2023 года впервые с начала специальной военной операции России 24 февраля 2022 года не печатал деньги. Об этом депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в социальных сетях.

По его данным, основную часть доходов украинского бюджета составила международная помощь — более 155 млрд гривен ($4,25 млрд), после этого идут сборы налоговой и таможенной служб.

Депутат отметил, что за январь 2023 года было потрачено 193,7 млрд гривен ($5,2 млрд), в том числе из общего фонда — 183,6 млрд гривен ($4,9 млрд). Железняк назвал первый месяц года финансово стабильным.

В 2023 году Национальный банк Украины ожидает, что объем финансирования, предоставляемый западными странами Киеву, превысит $38 млрд. Согласно прогнозу регулятора, международные резервы страны благодаря финансированию к концу 2023 года составят порядка $27 млрд.

Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев ранее заявил, что расходы Украины наполовину финансируются странами-партнерами, поэтому распоряжаться финансами без их согласования нельзя.