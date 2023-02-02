Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США направят Украине и Молдавии $135 млн из Американо-российского инвестиционного фонда

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило, что направит на восстановление экономик Украины и Молдавии $135 млн из ликвидированного ранее Американо-российского инвестиционного фонда (The U.S. Russia Investment Fund, TUSRIF). Об этом сообщается на сайте агентства.

Как говорится в соответствующем заявлении, USAID выделит в общей сложности $154 млн, из которых $135 млн получит Региональный фонд прямых инвестиций (Western NIS Enterprise Fund, WNISEF) для «поддержки восстановления экономик Украины и Молдавии».

Отмечается, что еще $18 млн будут выделены на поддержку гражданского общества и независимых СМИ в России.

Американо-российский инвестиционный фонд, который финансировался конгрессом США, был основан в 1995 году. Он был ликвидирован в 2008 году. По информации газеты The New York Times, средства на счетах данного фонда с того момента фактически заморожены.

Недавно агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что США планируют предоставить Киеву военную помощь на сумму более $2 млрд, в которую войдут снаряды большей дальности, чем ранее поставляемые на Украину.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть