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В Венесуэле заявили о беспорядке на рынке из-за санкций в отношении РФ

Венесуэла в ОПЕК+ заявила о беспорядке на рынке, вызванном антироссийскими санкциями

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«Газета.Ru»

Министр нефти и вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам Тарек Эль-Аиссами заявил, что западные санкции в отношении России серьезно нарушают работу и вызывают беспорядок на глобальном энергетическом рынке. Соответствующее заявление он сделал во время 47-го заседания министерского комитета по наблюдению ОПЕК+, передает РИА Новости.

«Мы наблюдаем иррациональные меры, незаконные и нарушающие международное право, которыми Запад продолжает целить в страны, балансирующие и составляющие часть глобального энергетического рынка», — сказал министр.

Он обратил внимание, что сейчас вводят и заявляют о новых санкциях против Российской Федерации, которая является «нашим партнером», членом ОПЕК+, а также «важным» производителем энергии, газа и нефти.

«Это драматическим образом нарушает и вносит беспорядок в глобальный энергетический рынок», — указал политик.

Ранее чиновники в правительстве Великобритании заявили, что Россия может «шантажировать» Запад своими ресурсами и сократить поставки газа в Европу в случае введения Западом санкций на фоне ситуации на Украине.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Все новости на тему:
Санкции против России
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