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Эксперт Сергей Бачин: выпуск сметаны в России оказался тотально зависим от импорта

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С возникшими весной 2022 года из-за западных санкций проблемами с упаковкой производителям продуктов в РФ удалось справиться. Теперь, по словам основателя сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергея Бачина, серьезную проблему для молочной отрасли создает зависимость от импортных ферментов. Об этом он заявил в интервью РБК.

«Потребители, наверное, даже не до конца понимают, что если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет», — подчеркнул Бачин. По его данным, в России тотальная зависимость от закваски, которую нельзя произвести в стране, и это стратегическая продовольственная проблема страны.

Бачин уточнил, что речь идет о биозаквасках — вызывающих брожение в микробиологических составах, которые необходимы для производства кисломолочной продукции и сыроделия. По его данным, 90% российского рынка — это импортные закваски.

По его оценке, они покрывают не больше 10%, а реально даже меньше от всего объема заквасок, которые требуются в России для производства кисломолочной продукции.

Ранее сообщалось, что российские производители стали сокращать размер и вес товара для сохранения стоимости. Компания Nestle начала выпуск шоколада «Россия» весом 82 г, хотя ранее продукт поставлялся по 85 г, объем растворимого кофе снизился с 95 г до 85 г, а производитель Danone уменьшил объем питьевых йогуртов «Активиа» с 270 г до 260 г. Макаронные изделия компании «Макфа» уменьшились с 450 г за упаковку до 400 г, а банка пива Heineken теперь выпускается объемом 0,43 л.

При этом южноуральское предприятие «Подовинновское молоко» запустило новую линию производства и стало выпускать мороженое из собственного сырья — натурального молока, хоть и в «сгущенном виде», при этом оно сохраняет все свои полезные свойства, рассказали на молзаводе.

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