В ФРС заявили о необходимости дальнейшего повышения ставок для сдерживания инфляции

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что Федеральная резервная система США вероятно пойдет на дальнейшее повышение ставок для сдерживания инфляции. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне ФРС США повысила ставку на 25 б.п., до 4,5–4,75%.

Пауэлл предупредил, что борьба с инфляцией может обернуться снижением эконмического роста и трудностями на рынке труда.

«Восстановление ценовой стабильности необходимо, чтобы создать условия для максимальной занятости и стабильных цен на долгосрочную перспективу», — указал Пауэлл.

Он добавил, что ФРС пока удалось снизить инфляцию до 6,5% без проблем для рынка труда.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя Демократической партии Ро Ханны написало, что администрация президента США Джо Байдена может быть вынуждена предпринять односторонние действия, чтобы предотвратить кризис. Однако власти сделают все возможное, чтобы не объявлять дефолт по суверенному государственному долгу.