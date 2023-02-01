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Spiegel: британский пивовар посетовал на огромный рост цен в стране

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В Британии наблюдается исторический рост цен на электричество, газ и продукты питания. Об этом изданию Spiegel посетовал местный пивовар Ричард Нейсби.

«Наша пивоварня существует уже 23 года, и дела у нас идут хуже некуда. Цены на солод и электроэнергию выросли в два раза. Кроме того, нам придется столкнуться с 30-процентным повышением налога на прибыль», — отметил пивовар.

По его словам, ситуация в Британии достаточно тревожная, так как теперь приходится экономить и ходить пешком. Кроме того, из-за роста цен выросла необходимость покупать более дешевые вещи лишь ради того, чтобы купить необходимые продукты, которые также подорожали.
В публикации указали, что уровень инфляции в Британии находится на рекордно высокой отметке в 15%. Причем сильнее всего подорожало молоко (+46%) и сливочное масло (+30%).

30 декабря владелец местной пивоварни Ульрих Алежо заявил, что электроэнергия во Франции к концу 2022 года резко выросла в стоимости в 20 раз. Издание показало чек, где в декабре указывалась сумма чуть более €17,5 тыс., в том числе за транспортные и прочие расходы. Электричество в этом чеке занимало долю в размере немногим выше €14,2 тыс. В ноябре же приходил чек в размере €700.

До этого издание Lidovky писало, что после начала спецоперации на Украине многие чешские пивовары отказались поставлять продукцию в Россию, однако в реальности поставки не прекратились.

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