Турецкая компания Havaş предупредила о возможном прекращении сотрудничества с «Аэрофлотом»

Турецкая компания Havaş, предоставляющая услуги по ремонту и обслуживанию авиалайнеров, предупредила о возможном прекращении сотрудничества с «Аэрофлотом», сообщает телеканал »РБК».

Havaş обслуживает самолеты в 90 аэропортах в 29 странах мира, а конкретно в Турции — в Стамбуле, Анкаре и Анталье, а также нескольких других воздушных гаванях. В письме главы компании Мете Эрны отмечается, что в обслуживании может быть отказано более 170 самолетам российских авиакомпаний, а также семи белорусским и четырем иранским воздушным лайнерам.

Кроме того, в письме от Havaş упомянуты бизнес-джеты Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650 — они принадлежат бизнесмену Роману Абрамовичу, однако представитель предпринимателя заявил, что в Турции у Абрамовича самолетов нет.

Ранее руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что несмотря на антироссийские санкции, которые запрещают поставки в страну западных самолетов, у некоторых авиакомпаний России «есть предпосылки» к их покупке на вторичном рынке.