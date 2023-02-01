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Польский ORLEN заявил о готовности полностью отказаться от поставок российской нефти

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Global Look Press

Польский энергетический концерн ORLEN заявил о готовности полностью отказаться от поставок российской нефти. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«Уже 90% нефти, перерабатываемой ORLEN Group, поступает из других стран, нежели Россия», — сказано в публикации.

Это результат диверсификации поставок, которая проводится с 2015 года, заверяют в концерне. Если будут введены новые санкции на поставки нефти из России, ORLEN готов полностью отказаться от сырья из РФ.

Ранее замминистра по контролю за государственными активами Польши Кароль Рабенда заявил, что в 2022 году страна импортировала морским путем как минимум 14 млн тонн угля, тем самым достигнув полной независимости от поставок из РФ.

«Польские госкомпании уже импортировали 14 млн тонн угля», — объявил он на пресс-конференции.

По словам Рабенды, этот показатель стал рекордным для портов Польши.

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