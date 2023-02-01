В Роспотребнадзоре заявили, что маркетплейсы не могут взимать средства при возврате товара

В Роспотребнадзоре заявили, что маркетплейсы или продавцы при возврате некачественного товара не могут взимать или удерживать деньги покупателей. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Там указали, что в социальных сетях появляется все больше жалоб на удержание денежных средств за возврат некачественных товаров на маркетплейсах и пояснили, что потребитель имеет неотъемлемое право вернуть некачественный товар продавцу, в том числе через маркетплейс.

«В законе прописана обязанность принять товар с недостатками и провести проверку качества, а также вернуть потребителю стоимость недоброкачественной вещи, если наличие недостатков подтвердилось», — отмечается в сообщении.

Ранее в пресс-службе Wildberries опровергли появившуюся в соцсетях информацию о том, что покупатели маркетплейса вынуждены оплачивать стоимость доставки бракованных товаров. Там ответили, что эти сообщения не соответствует действительности.

До этого газета «Известия» писала, что на маркетплейсе Wildberries появилась новая схема мошенничества.