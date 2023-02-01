Лидеры Болгарии и Сербии дали старт строительству газопровода для поставок не из России

В Болгарии начали строить газопровод в Сербию, с помощью которого хотят снизить зависимость от российского газа, написала газета «Коммерсантъ».

Старт проекту дали президенты Сербии и Болгарии Александр Вучич и Румен Радев. Общая протяженность трубопровода мощностью 1,8 млрд куб. м газа в год составит 170 км. Он свяжет сербский город Ниш и болгарский Димитровград.

Сербия вложила в проект €90 млн, из которых €49,6 млн предоставил Евросоюз (ЕС), еще €25 млн выделил в кредит Европейский инвестиционный банк.

Россия — единственная страна-поставщик топлива в Сербию. Белград намерен в сентября 2023 года начать импорт сжиженного природного газа (СПГ) из Греции и природный газ из Азербайджана, чтобы снизить зависимости от Москвы.

Во второй половине декабря министр энергетики Сербии Дубравка Джедович заявила, что сокращение зависимости республики от поставок российского природного газа является важной задачей для властей балканской страны.

На прошлой неделе Джедович назвала Россию гарантом энергетической стабильности и безопасности республики.