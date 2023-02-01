Глава Росавиации: у авиакомпаний России есть предпосылки к приобретению западных самолетов

Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что несмотря на антироссийские санкции, которые запрещают поставки в страну западных самолетов, у некоторых авиакомпаний России «есть предпосылки» к их покупке на вторичном рынке. Об этом он сообщил в интервью РБК. При этом он не уточнил, из каких стран планируется завозить эти самолеты и другие детали.

«В сложившихся условиях, пока не начнется серийное производство отечественных самолетов, в этом нет ничего предосудительного. Но речь идет не о магистральных, а больше о региональных импортных самолетах», — сказал Нерадько.

По его словам, есть недостаток региональных самолетов, к примеру, Ан-24 и Ан-26, некоторые из которых летают уже более 50 лет. В связи с этим, пока не начнется серийное производство судна ТВРС-44 «Ладога», можно разрешить в ограниченном количестве ввоз импортных воздушных судов.

В октябре прошлого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявлял, что первый полет российского гражданского самолета Sukhoi Superjet New запланирован на весну 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что гражданскую авиацию страны в ближайшем будущем ожидает «системное перевооружение» и переход на самолеты российского производства.

Сообщалось также, что Объединенная авиастроительная корпорация и «Аэрофлот» подписали соглашение о приобретении 339 российских самолетов.